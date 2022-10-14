اليابان تلغى القيود المفروضة منذ 126 عاما على زواج المطلقات الحوامل مرة أخرى

كتب: إيهاب محمد

وافقت الحكومة اليابانية يوم الجمعة على إلغاء قانون ينص على أن المرأة الحامل وقت الطلاق يجب أن تنتظر 100 يوم قبل الزواج مرة أخرى، وفقا لموقع mauritiushindinews.

القانون السارى منذ أكثر من قرن، لا ينطبق على الرجال وكان القصد منه في الأصل تجنب عدم القدرة على تحديد الأب المسؤول ماليًا لطفل حديث الولادة.



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وطالب النقاد بالإلغاء الكامل لقانون 1896 - الذى يحظر الزواج مرة أخرى لمدة ستة أشهر حتى تمت مراجعته فى عام 2016 - ووصفوه بأنه عفا عليه الزمن وتمييزى.

سيؤدى التغيير أيضًا إلى إزالة القاعدة التى تمنح الآباء الحق في "تأديب الأطفال إلى أقصى حد ضرورى" لتجنب العقاب البدنى.



سيدة حامل- صورة ارشيفيه

وقال الخبراء، إن القاعدة يساء استخدامها أحيانًا لتبرير الإساءة أو تبريرها، بينما في استطلاع عام 2021 لصحيفة أساهي اليومية، اعتقد 41% من البالغين اليابانيين أن العقوبة البدنية، المحظورة رسميًا في المدرسة، يمكن استخدامها.

قالت وسائل إعلام محلية، إن الحكومة ستقدم القانون المدني المعدل خلال جلسة البرلمان التى تنتهى فى 10 ديسمبر، وسينفذ التغيير فى عام 2024 إذا تم اعتماده.