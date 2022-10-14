وقال حمادة - حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرته الإنجليزية اليوم الجمعة - إن سلسلة الإطلاقات التي تقوم بها كوريا الشمالية لا يمكن التسامح فيها، ولا يمكن غض الطرف عن التحسن الكبير لتكنولوجياتها الصاروخية، مضيفا أنه سيتم مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة ودول آخرى لجمع المعلومات وتحليل ومراقبة التحركات العسكرية لكوريا الشمالية.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا جديدا، وصفته بيونج يانج بأنه يأتي ردا على الاستفزاز العسكري من قبل كوريا الجنوبية، موضحة أن الصاروخ سقط فيما يبدو في بحر اليابان، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية إن قوات كوريا الجنوبية نفذت تدريبات عسكرية بالمدفعية بالقرب من الحدود لمدة 10 ساعات.

وأوضحت بيونج يانج أنها ردت على التدريبات بتدابير عسكرية قوية مضادة.