اليوم السابع
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الجمعة، 14 أكتوبر 2022 06:00 ص
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المهندس عمرو عثمان: مدينة بورسعيد الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 06:00 ص
المهندس عمرو عثمان: مدينة بورسعيد الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع محافظة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أكد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، أن مدينة بورسعيد الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع على مستوى جمهورية مصر العربية.

 

وأضاف "عثمان" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مدينة بورسعيد الجديدة تقع فى أرض الفيروز "سيناء"، تلك القطعة الغالية من أرض مصر، والتى تشمل على الجامعات والمدارس وكل الخدمات اللازمة لهذه المنطقة.

 

وأوضح المهندس عمرو عثمان، أن المدينة تشمل على منطقة صناعية، منطقة أثرية وسياحية، كما يوجد جامعتين تكنولوجية وأخرى أهلية، هذا بالإضافة إلى محطة تحلية المياه التى تعمل بطاقة 150 ألف متر مكعب فى اليوم.


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