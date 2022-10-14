اليوم السابع
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المتهم بالتعدى على خطيبته بالغربية: "طعنتها أمام محل عملها لخلافات بيننا"

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:00 ص
المتهم بالتعدى على خطيبته بالغربية: "طعنتها أمام محل عملها لخلافات بيننا" مديريه امن الغربيه ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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"طعنتها أمام عملها لخلافات بيننا"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بطعن خطيته في الغربية، حيث تلقى مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية إشارة من أحد المستشفيات باستقبال (سيدة، مقيمة بدائرة المركز) مُصابة بجرح قطعى بالجسم.

 

وبالانتقال وسؤالها اتهمت خطيبها (سائق، مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابتها المنوه عنها أثناء تواجدها أمام محل عملها الكائن بدائرة المركز، وذلك إثر خلافات بينهما.

 

أسفرت الجهود عن تحديد مكان تواجد المشكو فى حقه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبحوزته (الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


طعن

الشروع في قتل

اخبار الحوادث

مديريه امن الغربيه

قسم شرطة أول العامرية

مديرية أمن الإسكندرية



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