وقالت الصحيفة، تحت عنوان " السيسى: قادرون على مواجهة التحديات بالأمن والاستقرار" أن الرئيس السيسى قال خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية أمس الخميس، إن مصر نجحت في مواجهة الإرهاب، كما عبرت الكثير من الأزمات والتحديات في السابق، مضيفا "أن المرحلة الصعبة الحالية التي نمر بها الآن، سنعبرها بخير وسلام بفضل من الله، ونحن نتابع كل المصاعب التي يمر بها العالم أجمع، وليست مصر فقط وإن أزمة كورونا مرت آثارها بسلام.. واليوم نستطيع أن نقول إن تداعياتها وآثارها يمكن التعايش معها، وأيضا تلك الأزمة التي نعاصرها حاليا حتى لو كان لها آثار سلبية الآن لكنها أزمة وستنقضي بإذن الله".

وتابعت الصحيفة، أن الرئيس السيسي أكد أن ما يبقى هو الأوطان والبلاد والاستقرار والأمان والسلام، ولن تتقدم أية دولة في العالم وتعبر مشاكلها سوى بالأمن والاستقرار، مشددا على أن المشاهد التي نراها حولنا الآن، تؤكد أن الجهد المبذول ليس من رجال الجيش والشرطة فقط، ولكن من كل مواطن مصري للحفاظ على الدولة المصرية، هو جهد مشكور وهو ما يجعل الـ 104 ملايين نسمة الموجودين على أرض مصر يعيشون بأمل في المستقبل، مؤكدا أن مصر ستعبر كل المصاعب بفضل الله، ونحن في خير وبخير.