"السلوم".. مضمار سباقات هجن جديد يدخل الخدمة على أرض مصر .. صور

السلوم - محمد حسين

دخل مضمار سباقات الهجن بمدينة السلوم الخدمة لينضم لسلسلة ميادين سباقات الهجن بمحافظات مصر.

ورصد اليوم السابع من موقع المضمار الكائن فى قرية " بقبق" شرق مدينة السلوم هذا الإنجاز الجديد والذى مقررا أن يفتتح غدا السبت وتقام على ارضه أول السباقات بمشاركة هجانه من كل محافظات مصر.

يقع المضمار على مسافة 5 كيلو مقسمة لبوابة انطلاق لمسافة 5 كيلومتر، وبوابة انطلاق ثانية لمسافة 3 كيلو، ومسار المضمار محكم بحواجز حديدية ك على طول جانبى المسار الذى يتسع لعددا من الهجن اثناء تسابقها.

قال الدكتور مهدى سالم، مدير البطولات بالإتحاد المصرى للهجن، أن المضمار قام بدعم إنشائه "اتحاد الإمارات لسباق الهجن" فى إطار دعم الإمارات لسباقات الهجن على أرض مصز، لافتا أن هذا المضماريعد من أحدث ميادين السباقات ومجهز بشكل تام لإستقبال الهجن المتنافسة.

وتابع أن الميدان هو ثانى مضمار سباقات هجن يقوم بإنشائه اتحاد الهجن الإماراتى، حيث سبقه إنشاء ميدان العلمين، لينضم لسلسلة ميادين الهجن على أرض مصر.

وتشهد مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح، غدا السبت، انطلاق فعاليات أول سباق هجن بمضمار السلوم بمشاركة هجانة من كل محافظات مصر، وتتضمن الفعاليات افتتاح ميدان السباقات بحضور قيادات من محافظة مرسى مطروح ووزارة الشباب واتحاد الهجن المصرى واتحاد الهجن الإماراتى، ورموز وقيادات شعبية من قبائل محافظات مطروح وسيناء والوادى الجديد.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى لسباقات الهجن لـ"اليوم السابع"، إن السباق ينظمه الاتحاد المصرى للهجن، بدعم من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن والذى سيقدم جوائز للمتسابقين الفائزين.

وأضاف أنه لأول مرة ينظم سباق هجن فى مدينة السلوم بمحافظة مطروح، وتتضمن الفعاليات افتتاح ميدان سباقات الهجن ليصبح ثانى ميدان سباقات هجن تفتتح فى محافظة مرسى مطروح، حيث سبق وتم افتتاح ميدان سباق الهجن بالعلمين، لافتا إلى أنه قامت دولة الإمارات بإنشاء الميدانين هدية لأهل الهجن فى محافظة مطروح وعموم محافظات مصر التى بها يتم تربية الإبل، ودعما للتوسع فى رياضة سباقات الهجن بعد أن ثبت نجاحها بقوة علًى أرض مصر، وحققت فيها الهجن المصرية أرقام متقدمة.

وتابع حمدان أنه وصل للميدان هجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والوادى الجديد والشرقية والقاهرة والسويس ومحافظات الصعيد، ومن المقرر أن ينظم السباقات على 30 شوطا، ويحصل أوائل كل شوط على جوائز مالية.

وقال أن فرقا فنية متخصصة تابعة لاتحاد الهجن، تقوم بعمليات تحديد اعداد الهجن المشاركة وتوزيعها على كل شوط ومراجعة بياناتها، لافتا إلى أن السباق ينظم وفق اشتراطات وقوانين سباقات الهجن حيث يتم قيادة كل حمل مشترك بواسطة الراكب الآلى.



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مضمار---سباقات--هجن-جديد-يدخل-الخدمة-على-أرض-مصر-(2)