الرعاية الصحية: 8 عيادات لصحة المرأة والطفل بمستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توافر جميع الخدمات الصحية التى تخدم صحة المرأة والطفل قبل وبعد الولادة، بمستشفى إيزيس التخصصى، التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

وأشارت الهيئة، إلى توافر 8 عيادات تخصصية بمستشفى إيزيس التخصصى لخدمات صحة المرأة والطفل، تشمل عيادات (متابعة الحمل، تأخر الإنجاب، المبتسرين وحديثى الولادة، طب الجنين، أورام النساء، هشاشة العظام، الكُلى، تنظيم الأسرة)، وذلك فضلًا عن العيادات الخارجية الأخرى بالمستشفى.

وأضافت الهيئة، أن مستشفى إيزيس التخصصى، تضم، العيادات الخارجية، والتخصصية، إلى جانب قسم مجهز للأشعة على أعلى مستوى لتقديم العديد من خدمات أنواع الأشعة، منها، "المقطعية، التليفزيونية، السينية، الماموجرافى، ديكسا لقياس كثافة العظام"، إلى جانب قسم المعامل، لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعات التأمين الصحى الشامل بالأقصر، وصعيد مصر.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مستشفى إيزيس التخصصى، هى أول مستشفى متخصص للنساء والتوليد ورعاية الأطفال المبتسرين فى صعيد مصر، وتبلغ تكلفتها أكثر من 410 مليون جنيه.

وأضاف، أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 70 سريرًا، منها 28 أسرة داخلى، 4 للتحضير، 6 للإفاقة، 11 للطوارئ، 10 للرعايات المركزة، بالإضافة إلى 6 أجنحة فندقية، 4 غرف للعمليات، 22 حضانة، 26 ماكينة للغسيل الكلوى، 5 أجهزة للتنفس الصناعي.

ولفت، إلى أن المستشفى مزودة بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، كما تضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، مما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعات التأمين الصحى الشامل بالأقصر، وصعيد مصر.

وتابع السبكى، أن منظومة التأمين الصحى الشامل توفر كافة الخدمات العلاجية بأعلى معايير قياسية، مشيرًا إلى أن الهيئة تحرص على توفير كافة الخدمات والرعاية الصحية للمرأة والطفل بمنشآتها الصحية، لضمان مناخ صحى جيد وآمن لهم.