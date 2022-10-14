"الحج والعمرة" بالسعودية تعلن إضافة خدمة جديدة ضمن خدمات "نُسك"

إيمان حنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنه تمت إضافة رابط الموقع الإلكتروني لقطار الحرمين السريع فى منصة "نسك"، وذلك ضمن الخيارات الأخرى التي يتم تقديمها للمعتمرين، إذ أطلقت الوزارة أخيراً تحديثاً جديداً لتطبيق منصة "نسك" والذى كان فى السابق "اعتمرنا"، تمت خلاله إضافة الخدمة الجديدة تحت تبويب "خدمات النقل"، ضمن قائمة الخدمات الأخرى في التطبيق، إذ يتعين على مستخدمي التطبيق تحديثه لآخر نسخة للاستفادة من رابط الخدمة.

وأعلنت منصة نسك التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، أنها أتاحت للشركاء توفير باقات مُتعددة ومتنوعة، للراغبين في أداء العمرة من كافة أنحاء العالم، ببرامج اقتصادية تبدأ من 830 ريالا سعوديا (222 دولارا)، وذلك تسهيلاً لضيوف الرحمن، وتيسيراً لإجراءات القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنوّرة.

وكان وزير الحج والعمرة السعودي قد أعلن عن تقديم العديد من التسهيلات للمصريين الراغبين في أداء العمرة، خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرا بمقر السفارة السعودية بالقاهرة، وذلك عبر منصة "نسك" ورفع القيود الصحية وعدد من الإجراءات السابق اتباعها، معلنًا عن إتاحة تكلفة التأشيرة والإقامة لخمسة أيام 4400 جنيه.