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الأرصاد: طقس معتدل نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس معتدل نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22.

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