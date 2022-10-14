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الأرصاد تكشف أكثر المحافظات تأثرا بحالة عدم الاستقرار الجوى حتى الإثنين المقبل

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 06:07 م
الأرصاد تكشف أكثر المحافظات تأثرا بحالة عدم الاستقرار الجوى حتى الإثنين المقبل رصد حالة الطقس على قناة dmc
كتب محمد شعلان

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أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال اليوم وغدا تشهد استقرار فى الأحوال الجوية ووجود أجواء خريفية معتدلة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة فى فترات النهار من 28 إلى 29 درجة مئوية، وفى الليل ستوجد أجواء مائلة للبرود حتى الصباح الباكر.

 

وأشارت الدكتورة منار غانم، فى مداخلة هاتفية على قناة dmc، إلى أنه ابتداء من مساء غدا السبت سنبدأ نتأثر بوجود منخفض جوى على ارتفاع خمسة كيلو من سطح الأرض وحالة من التقلبات الجوية، موضحة أن العنصر الأهم فى الحالة الجوية هو سقوط الأمطار على المناطق الساحلية وستكون أمطار متوسطة.

 

وتابعت: "أكثر المحافظات المتأثرة بحالة عدم الاستقرار الجوى هى المناطق المطلة على البحر المتوسط وهذه الحالة الجوية مستمرة حتى الإثنين القادم ومستمرين فى التقلبات الجوية وسيكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة مع وجود نشاط رياح"، موضحة أن فصل الخريف معروف بالتقلبات الجوية.


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