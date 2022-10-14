افتتاح مسجد السلام بمركز دار السلام جنوب شرقى سوهاج.. صور

سوهاج ـ محمود مقبول

افتتحت اليوم الجمعة مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج بإشراف الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل مديريه أوقاف سوهاج مسجد السلام بمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وذلك ضمن خطة الدولة لإعمار المساجد وهذا الأمر يبرز الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة من خلال تطوير وإعمار المساجد.

القى خطبة الجمعة اليوم الدكترو محمد حسنة عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج وأكد وكيل الوزارة في تصريحات له اليوم على الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وجاءت خطبة الجمعة عن فضائلَ الصلاةِ على النبيِّ ﷺ وثمراتِهَا وفوائدَهَا، فإنَّه ينبغِي على العبدِ أنْ لا يتركَهَا أو يغفلَ عنها لحظةً، وقد جاءتْ النصوصُ النبويةُ الشريفةُ تحذِّرُ مِن تركِ الصلاةِ على النبيِّ ﷺ أيَّمَا تحذيرٍ. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ” أَنّ النَّبِيَّ ﷺ رَقَى الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ: آمِينَ ، آمِينَ ، آمِينَ ” ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا ؟ فَقَالَ: قَالَ لِي جِبْرِيلُ: رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ: آمِينَ ، ثُمَّ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، فَقُلْتُ: آمِينَ ، ثُمَّ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ: آمِينَ”

جاء افتتاح المسجد اليوم بحضور عدد كبير من الأهالى وحضور الشيخ عثمان سليم مدير عام الدعوة، والشيخ علي خليل مدير الإرشاد الديني، والشيخ ياسر دياب مدير المساجد الحكومية، والشيخ عبد الصبور عامر رئيس قسم المتابعة والمسؤول الإعلامي بالمديرية محمود العجوز.

يذكر أن اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، افتتح قبل ذلك مسجد «سلمان» بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية، وأئمة الأوقاف، والأهالي والمسجد.



الأهالى يشاركون فى افتتاح المسجد



جموع المصلين فى افتتاح المسجد اليوم



ائمة أوقاف سوهاج فى أفتتاح مسجد دار السلام



المئات يشاركون فى افتتاح المسجد



جموع المصلين بمسجد دار السلام



مسجد دار السلام من الداخل



دعاء ختم صلاة الجمعة اليوم



صور تذكارية داخل المسجد بعد افتتاحه