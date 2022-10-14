وأوضحت السلطات -حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الجمعة- أن جميع الضحايا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما، مشيرة إلى أن العبارة كانت مكتظة بالركاب وكانت تقل هؤلاء الأطفال إلى منزلهم من المدرسة.



وما يزال البحث جاريا عن أحد الطلاب المفقودين عقب الحادث الذي وقع في إقليم كاندال الكائن على بعد 53 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة بنوم بنه.



وأعرب رئيس الوزراء الكمبودى، هون سين، عن تعازيه لأسر الضحايا، وأمر السلطات بتوفير الدعم اللازم لهم.



جدير بالذكر أن ملايين الكمبوديين يقيمون ويعملون بالقرب من نهر ميكونج، وهو ممر مائي رئيسي يمر عبر العديد من دول جنوب شرق آسيا والصين.