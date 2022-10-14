اليوم السابع
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إيلون ماسك يخذل إدارة بايدن فى ملف "الحرب الأوكرانية".. "‏CNN‏" تكشف التفاصيل

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 10:48 م
إيلون ماسك يخذل إدارة بايدن فى ملف "الحرب الأوكرانية".. "‏CNN‏" تكشف التفاصيل إيلون ماسك
كتبت: نهال أبو السعود

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أكدت البنتاجون أن إدارة بايدن تجري محادثات مع سبيس إكس حول من سيدفع فاتورة ‏خدمة الإنترنت في أوكرانيا التي تقدمها شركة ستارلينك التابعة للشركة المملوكة لايلون ‏ماسك.‏
 
ورد أن مدير المبيعات الحكومية لشركة ‏SpaceX‏ ، المملوكة من قبل الرئيس التنفيذي ‏إيلون ماسك ، أرسل خطابًا إلى البنتاجون الشهر الماضي يفيد بأنه لم يعد بإمكانه تمويل ‏Starlink‏ في أوكرانيا حيث من المتوقع أن تكلف مئات الملايين من الدولارات لإبقائها ‏تعمل حتى العام ، وفقًا للوثائق التي قالت سي إن إن إنها حصلت عليها.‏
 
وقالت سابرينا سينج ، نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون: "أستطيع أن أؤكد أن [وزارة ‏الدفاع] كانت على اتصال مع سبيس إكس بشأن ستارلينك لن أخوض في مزيد من ‏التفاصيل حول هذه المناقشة الآن. ... لكننا نعمل مع شركائنا وحلفائنا في محاولة ‏لمعرفة الأفضل ".‏
 
وأضافت أن المسؤولين "يتفهمون هشاشة" نظام الاتصالات الأوكراني و "يقيّمون ‏خياراتنا ويحاولون فعل ما في وسعهم لضمان بقاء الاتصالات للقوات الأوكرانية".‏
 
تعتبر خدمات ‏Starlink‏ في أوكرانيا بالغة الأهمية للبلاد في حربها المستمرة مع روسيا ، ‏ومن المرجح أن يكون لفقدان نظام الاتصالات هذا تأثير ضار على قواتها المسلحة حيث ‏اعتبر الجيش الأوكراني أن محطات الإنترنت الموثوقة وخفيفة الوزن والمتنقلة ضرورية ‏للاتصالات العسكرية والمدنية.‏
 
بدا ماسك في وقت سابق يوم الجمعة أنه يؤكد أن ‏SpaceX‏ قد تواصلت مع البنتاجون ‏فيما يتعلق بتكاليف ‏Starlink‏ عندما قام بالتغريد بأن شركته يجب أن "تنشئ وتطلق ‏وتحافظ على وتجديد الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية ودفع شركات الاتصالات ‏للوصول إلى الإنترنت وللدفاع ضد الهجمات الإلكترونية والتشويش ، والتي تزداد ‏صعوبة". وزعم أن ذلك كان يكلف الشركة حوالي 20 مليون دولار شهريًا.‏
 

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