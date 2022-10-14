إيلون ماسك يخذل إدارة بايدن فى ملف "الحرب الأوكرانية".. "‏CNN‏" تكشف التفاصيل

أكدت البنتاجون أن إدارة بايدن تجري محادثات مع سبيس إكس حول من سيدفع فاتورة خدمة الإنترنت في أوكرانيا التي تقدمها شركة ستارلينك التابعة للشركة المملوكة لايلون ماسك.
ورد أن مدير المبيعات الحكومية لشركة SpaceX ، المملوكة من قبل الرئيس التنفيذي إيلون ماسك ، أرسل خطابًا إلى البنتاجون الشهر الماضي يفيد بأنه لم يعد بإمكانه تمويل Starlink في أوكرانيا حيث من المتوقع أن تكلف مئات الملايين من الدولارات لإبقائها تعمل حتى العام ، وفقًا للوثائق التي قالت سي إن إن إنها حصلت عليها.
وقالت سابرينا سينج ، نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون: "أستطيع أن أؤكد أن [وزارة الدفاع] كانت على اتصال مع سبيس إكس بشأن ستارلينك لن أخوض في مزيد من التفاصيل حول هذه المناقشة الآن. ... لكننا نعمل مع شركائنا وحلفائنا في محاولة لمعرفة الأفضل ".
وأضافت أن المسؤولين "يتفهمون هشاشة" نظام الاتصالات الأوكراني و "يقيّمون خياراتنا ويحاولون فعل ما في وسعهم لضمان بقاء الاتصالات للقوات الأوكرانية".
تعتبر خدمات Starlink في أوكرانيا بالغة الأهمية للبلاد في حربها المستمرة مع روسيا ، ومن المرجح أن يكون لفقدان نظام الاتصالات هذا تأثير ضار على قواتها المسلحة حيث اعتبر الجيش الأوكراني أن محطات الإنترنت الموثوقة وخفيفة الوزن والمتنقلة ضرورية للاتصالات العسكرية والمدنية.
بدا ماسك في وقت سابق يوم الجمعة أنه يؤكد أن SpaceX قد تواصلت مع البنتاجون فيما يتعلق بتكاليف Starlink عندما قام بالتغريد بأن شركته يجب أن "تنشئ وتطلق وتحافظ على وتجديد الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية ودفع شركات الاتصالات للوصول إلى الإنترنت وللدفاع ضد الهجمات الإلكترونية والتشويش ، والتي تزداد صعوبة". وزعم أن ذلك كان يكلف الشركة حوالي 20 مليون دولار شهريًا.
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