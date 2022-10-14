إهمال قصور الغدة الدرقية يعرضك للعقم وأمراض القلب

كتبت فاطمة ياسر

قصور الغدة الدرقية يعد من الأمراض الخطيرة حالة عدم علاجها، وتعرض الجسم للعديد من المشاكل الصحية، وهذا المرض يعنى عدم إفراز الغدة الدرقية كمية كافية من هرمون الغدة الدرقية.

أعراض قصور الغدة الدرقية وهناك العديد من المضاعفات الصحية التي يصاب بها الشخص الذي يعاني من قصور الغدة الدرقية، لكن في بداية الأمر يجب التعرف على أعراض الإصابة بقصور الغة الدرقية، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع HEALTHLINE، وهي:

- الشعور بالتعب.

- الحساسية المتزايدة تجاه البرودة.

- الإصابة بالإمساك.

- جفاف البشرة والجلد.

- زيادة الوزن.

- انتفاخ الوجه.

- الإصابة ببحة فى الصوت.

- ضعف العضلات.

كيف يتم اكتشاف الإصابة بقصور الغدة الدرقية؟ أكد التقرير أنه يتم اكتشاف الإصابة عن طريق إجراء تحليل دم، وهو تحليل يوضح نسبة هرمون الغدة الدرقية، ويطلق عليه تحليل TSH. أكد التقرير أنه يتم اكتشاف الإصابة عن طريق إجراء تحليل دم، وهو تحليل يوضح نسبة هرمون الغدة الدرقية، ويطلق عليه تحليل TSH.