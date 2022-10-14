"إندبندنت": "تراس" قد ترحل عن رئاسة وزراء بريطانيا خلال أيام.. ونائب: سيئة بشكل ‏صادم

يعتقد نواب حزب المحافظين البريطانى، أن ليز تراس يمكن عزلها من منصب رئيس الوزراء في غضون "أيام أو أسابيع" بعد محاولة فاشلة لدعم رئاستها من خلال إقالة وزير الخزانة، وفقا للاندبندنت.
وكان التوقع في وستمنستر هو أن مجموعة من المحافظين ستزور رئيسة الوزراء الأسبوع المقبل، لإبلاغها أن الدعم المتدهور على المقاعد الخلفية يعني أن "اللعبة قد انتهت" وعليها أن تفكر في موقفها.
إلا أن تراس أقالت حليفها المقرب كواسي كوارتنج ، حيث نصبت جيريمي هانت كمستشار بدلاً منه في محاولة لتهدئة الأسواق، قبل الظهور أمام كاميرات التلفزيون لتعلن أنها ستمضي قدماً في رفع ضريبة الشركات بمقدار 6 بنس وهي سبق أن تعهدت بإلغاءها.
لكن مؤتمرها الصحفي الذي استمر ثماني دقائق ، والذي أجابت فيه أربعة أسئلة فقط ، استقبله حزب المحافظين باستياء شديد ، حيث وصفه أحدهم بأنه "عذاب" وآخر "سيء بشكل صادم".
وقال وزير سابق لصحيفة إندبندنت: "لقد جعلت تيريزا ماي تبدو مثل باراك أوباما. هي لا تستطيع التواصل".
وقالت أخرى: "بدت وكأنها سُحبت إلى هناك كطفل متردد يُجبر على تفسير نفسه. لم يكن هناك ندم".
وقال وزراء كبار، إن المزيد من التقلبات الاقتصادية متوقعة الأسبوع المقبل، بعد إغلاق برنامج شراء السندات الطارئ يوم الجمعة، ما قد ينهي رئاستها للوزراء على عجل.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته سافانتا كومريس ، شمل 1088 ناخبًا ، أن أكثر من النصف (52 في المائة) اعتقدوا أن تراس كانت محقة في إقالة كوارتنج، حيث قال 22 في المائة إنها كانت مخطئة.
ولكن 15 في المائة فقط قالوا إن قراراتها منحتهم ثقة أكبر في رئاستها للوزراء ، مقابل 44 في المائة كانوا أقل ثقة.
ودعا زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة. وقال إن تراس دفعت الاقتصاد "إلى طريق مسدود".
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