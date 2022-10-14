"إندبندنت": "تراس" قد ترحل عن رئاسة وزراء بريطانيا خلال أيام.. ونائب: سيئة بشكل ‏صادم

كتبت: نهال أبو السعود

يعتقد نواب حزب المحافظين البريطانى، أن ليز تراس يمكن عزلها من منصب رئيس ‏الوزراء في غضون "أيام أو أسابيع" بعد محاولة فاشلة لدعم رئاستها من خلال إقالة وزير ‏الخزانة، وفقا للاندبندنت.‏

وكان التوقع في وستمنستر هو أن مجموعة من المحافظين ستزور رئيسة الوزراء الأسبوع ‏المقبل، لإبلاغها أن الدعم المتدهور على المقاعد الخلفية يعني أن "اللعبة قد انتهت" ‏وعليها أن تفكر في موقفها.‏

إلا أن تراس أقالت حليفها المقرب كواسي كوارتنج ، حيث نصبت جيريمي هانت ‏كمستشار بدلاً منه في محاولة لتهدئة الأسواق، قبل الظهور أمام كاميرات التلفزيون ‏لتعلن أنها ستمضي قدماً في رفع ضريبة الشركات بمقدار 6 بنس وهي سبق أن تعهدت ‏بإلغاءها.‏

لكن مؤتمرها الصحفي الذي استمر ثماني دقائق ، والذي أجابت فيه أربعة أسئلة فقط ، ‏استقبله حزب المحافظين باستياء شديد ، حيث وصفه أحدهم بأنه "عذاب" وآخر ‏‏"سيء بشكل صادم".‏

وقال وزير سابق لصحيفة إندبندنت: "لقد جعلت تيريزا ماي تبدو مثل باراك أوباما. هي لا ‏تستطيع التواصل".‏

وقالت أخرى: "بدت وكأنها سُحبت إلى هناك كطفل متردد يُجبر على تفسير نفسه. لم ‏يكن هناك ندم"‏.

وقال وزراء كبار، إن المزيد من التقلبات الاقتصادية متوقعة الأسبوع المقبل، بعد إغلاق ‏برنامج شراء السندات الطارئ يوم الجمعة، ما قد ينهي رئاستها للوزراء على عجل.‏

وأظهر استطلاع للرأي أجرته سافانتا كومريس ، شمل 1088 ناخبًا ، أن أكثر من النصف ‏‏(52 في المائة) اعتقدوا أن تراس كانت محقة في إقالة كوارتنج، حيث قال 22 في المائة ‏إنها كانت مخطئة. ‏

ولكن 15 في المائة فقط قالوا إن قراراتها منحتهم ثقة أكبر في رئاستها للوزراء ، مقابل 44 ‏في المائة كانوا أقل ثقة.‏

ودعا زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة. وقال إن تراس ‏دفعت الاقتصاد "إلى طريق مسدود".