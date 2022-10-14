إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية قراجة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة فى مشاجرة بين طرفين بقرية قراجة التابعة لمركز كفرالشيخ، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام، وتم تقديم الإسعافات والفحوصات المطلوبة لهم.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد تلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام بوصول مصابين فى مشاجرة بقرية قراجة.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من "رضا جمعة طه 25 سنة ، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، وخالد السعيد خالد45 سنة ، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وعلى فهمي هنداوي ، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، والسيد فهمي هنداوي، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر، وبشرى جمال حامد 35 سنة، مصاب بجرح فى القدم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من قرية قراجة، دائرة مركز كفر الشيخ، تحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.