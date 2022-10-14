إصابة وكيل وزارة الصحة السابق بالغربية وزوجته رئيس مدينة السنطة بحادث تصادم

الغربية مصطفى عادل

أصيب الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية السابق، وزوجته المحاسبة مني صالح رئيس مدينة السنطة بالغربية في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخري نقل على الطريق الدائري بكفر الزيات وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا بورود إشارة لشرطة النجدة بتصادم سيارة ملاكي بأخري نقل على الطريق الدائري بكفر الزيات.

انتقلت سيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية السابق مصاب بإشتباه كسر بالساق اليمني وجروح بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم وزوجته منى صالح رئيس مدينة السنطة بكدمات وسحجات بالجسم

وتم نقلهما لمستشفي جامعة طنطا لعمل الاسعافات اللازمه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.