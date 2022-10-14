اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 12:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة وكيل وزارة الصحة السابق بالغربية وزوجته رئيس مدينة السنطة بحادث تصادم

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 11:27 ص
إصابة وكيل وزارة الصحة السابق بالغربية وزوجته رئيس مدينة السنطة بحادث تصادم حادث سيارة ــ أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية السابق، وزوجته المحاسبة مني صالح رئيس مدينة السنطة بالغربية في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخري نقل على الطريق الدائري بكفر الزيات وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا بورود إشارة لشرطة النجدة بتصادم سيارة ملاكي بأخري نقل على الطريق الدائري بكفر الزيات.

انتقلت سيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية السابق مصاب بإشتباه كسر بالساق اليمني وجروح بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم  وزوجته منى صالح رئيس مدينة السنطة بكدمات وسحجات بالجسم

وتم نقلهما لمستشفي جامعة طنطا لعمل الاسعافات اللازمه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 


مدير امن الغربية

إصابة رئيس مدينة السنطة

إصابة وكيل وزارة الصحة بالغربية السابق

كفر الزيات



الموضوعات المتعلقة

قبل مؤتمر المناخ.. حياة كريمة تغير معيشة الأسر بالغربية للأفضل.. إنتاج البيوجاز فى منازل المزارعين باستخدام روث الحيوانات للحصول على طاقة نظيفة للطهى وتسميد الزراعات.. وأحد المستفيدين يؤكد: "نتائجه مذهلة".. صور

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 05:30 ص

المتهم بالتعدى على خطيبته بالغربية: "طعنتها أمام محل عملها لخلافات بيننا"

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:00 ص

مساعدات لألف مواطن ضمن الأسر الأولى بالرعاية في زفتى بالغربية

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 01:54 ص

ضبط 19 طن أرز شعير ومبيدات منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالغربية

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 12:35 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة