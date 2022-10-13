اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 فى مصر

الخميس، 13 أكتوبر 2022 01:30 م
أسعار الذهب اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 فى مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية عقب هبوط بحوالي 10 جنيهات، حيث سجل الذهب مستوي 1120 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، على خلفية تغيرات كبيرة في عوامل العرض والطلب في سوق الصاغة حيث يزداد الطلب فيرتفع السعر والعكس صحيح.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 960 جنيها.

عيار 24 يسجل 1280 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 1120 جنيها.
 
 الجنيه الذهب 8960 جنيها.  
 
ويترقب السوق العالمي للذهب إعلان كل من ألمانيا والسعودية وأمريكا عن مؤشر أسعار المستهلكين، وكذلك إعلان أمريكا عن مؤشر إعانة طلبات البطالة.
 
وقد تشهد أسعار الذهب على مدار الساعات القادمة تغيرات كبيرة مع استمرار التداول على الذهب في مصر وإعادة فتح التداول على الذهب في البورصات العالمية بعد توقف التداول أمس بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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