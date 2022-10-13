15 معلومة عن محور 26 يوليو الجديد لحل الزحام المرورى

كتب عبد الرحمن سيد

تشرف الأجهزة المعنية على أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد وتوسعة المحور القديم لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة للعمل على تسيير حركة المركبات خلال فترة الأعمال، ونلخص المحور الجديد فى النقاط التالية:

1- يتكون مشروع تطوير المحور من خمس مراحل تبدأ بتطوير محور 26 يوليو الحالى من خلال توسعة الطريق فى المسافة من طريق إسكندرية الصحراوى حتى التقاطع مع المحور الجديد.

2- يبدأ من شارع أحمد عرابى ليمر بمنطقة المطار ثم بشتيل والبراجيل، ومناطق بكرداسة ويستمر حتى 6 أكتوبر.

3- يمر من منطقة بشتيل بالقرب من محطة قطارات الصعيد.

4- يتقاطع مع 3 محاور في منطقة بشتيل "محور عرابى – محور الفريق كمال عامر - الطريق الدائرى".

5- ينقل المحور الجديد الحركة المرورية من شارع جامعة الدول العربية عبر شارع أحمد عرابى، دون المرور بميدان لبنان.

6- يتم إنشاء نزلة من كوبرى محور عرابى لنقل حركة المرور من محور عرابى لمحور 26 يوليو الجديد.

7- يتم إنشاء كوبرى بأرض المطار يربط مع كوبرى محور عرابى، ويستمر حتى الطريق الدائرى.

8- يستمر مسار المحور من شارع عرابى ليصل إلى مسار المحور 26 يوليو القديم بعد عزبة عمر بالبراجيل بعد نزلة الطريق الدائرى، ويسير بمحاذاته حتى طريق إسكندرية الصحراوى.

9- يتم إنشاء محور 26 يوليو الجديد بداية من كوبرى أحمد عرابى حتى التقائه مع توسعات محور 26 يوليو الحالي.

10- أعمال تطوير وتوسعة المحور القديم بإضافة 3 حارات مرورية ثم إنشاء محور السبتية.

11- محافظة الجيزة تجرى أعمال إزالات لعقارات وأعمال نقل وإزالة لأعمدة الإعلانات على جانبى المحور.

12- إنشاء محور السبتية – إمبابة فى المسافة من غرب النيل حتى تقاطع شارع أحمد عرابى مع شارع المطار بالإضافة إلى مطالع ومنازل المحور.

13- سيتم إنشاء محور سفنكس في المسافة من غرب النيل حتى مطلع كوبري أحمد عرابي ليصل كوبري 15 مايو بمحور 26 يوليو الجديد المزمع إقامته.

14- تواجد الخدمات المرورية على مدار فترة الأعمال لمنع ظهور اى كثافات مرورية.

15- مراقبة غرفة عمليات المرور لحركة السيارات بصفة مستمرة.