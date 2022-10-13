وصول 11 قطارا بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت وزارة النقل وصول 11 قطار مونوريل بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، أخرهم فى 23/9/2022 من إجمالى 40 قطار سيتم توريدهم ‏لمشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، مؤكده أنه جاري استكمال تصنيع باقي أسطول الوحدات المتحركة للمشروع والتي يتم توريدها تباعاً وفقاً للجدول الزمني المحدد.‏

ويمتد مونوريل العاصمة الإدارية من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) بقيادة شركة الستوم الفرنسية.

وسيربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الادارية ) مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا الي شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا الي الوفاء والامل ثم يتجه الي محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الي بيت الوطن ثم يمر باحياء العاصمة الادارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.