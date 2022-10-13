نقيب الأشراف: حرق المتطرفين لنسخ من القرآن بالخليل استفزاز لمشاعر المسلمين

كتب لؤى على

أدان السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، بشدة قيام متطرفون إرهاب من الكيان الصهيونى بتمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها بمدينة الخليل بفلسطين.

وأعرب نقيب الأشراف، عن رفضه لمثل هذه الممارسات التى تغذى مشاعر الكراهية، وتعد استفزازا وتجريحًا لمشاعر المسلمين فى شتى بقاع الأرض.

وشدد نقيب الأشراف، على رفضه المساس بالثوابت والمُعتقدات الدينية أيًا كانت، مؤكدا أن الزج بها يعد ممارسات استفزازية، داعيا إلى وقف الأعمال المرفوضة التى تسيء للمقدسات.

وأكد نقيب الأشراف، أن المولى عز وجل تكفل بحفظ كتابه الكريم فقال عز وجل "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون".