نائب وزير التعليم السعودى: الترجمة ركن البناء الحضارى وتعزيز ثقافة الحوار الإنسانى

كتب محمد صبحى

ألقى الدكتور محمد بن أحمد السديري نائب وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية للجامعات والبحث والابتكار، نيابة عن وزير التعليم بالمملكة ، استعرض خلالها العلاقة بين الترجمة وازدهار المعرفة التي أثبتتها شواهد التاريخ، وتتمثل في كونها جسرًا ثقافيًا في التفاعل بين مختلف الثقافات واللغات، وركن أساسي وواسع في البناء الحضاري لأي مجتمع إنساني ونهضته، ووسيلة لتوثيق تواصل الإنسان والمعرفة والثقافة، وتعزيز ثقافة الحوار الإنساني للتعايش مع شعوب العالم وترسيخ قيمة معرفة الآخر.

ودعا نائب وزير التعليم السعودى في كلمته الجامعات العربية والإسلامية ومجلاتها العلمية وأعضاء هيئة التدريس إلى العناية بترجمة الدراسات والبحوث العلمية بجميع اللغات، لتحقيق قيمة مضافة للرصيد العربي من العلوم والثقافة والاستثمار في اقتصاد المعرفة.

جاء ذلك خلال كلمه له بحفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة والتى تقام فى قاعات الاحتفالات الكبرى بقبة جامعة القاهرة بمشاركة وفود سعودية ومصرية.