نائب محافظ القاهرة تقود حملة لرفع الإشغالات بحلوان.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة ميدانية تفقدية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمتابعة المستمرة للتعامل مع المخالفات والإشغالات والتنسيق التام مع أعضاء مجلس النواب لتحقيق مطالب المواطنين وتقديم كافة الخدمات بسهولة و يسر مما يسهم بشكل كبير فى تحقيق جانب من الخطة الاستراتيجة الشاملة للتطوير، وذلك بحضور هالة سيد عبد النبي رئيس حي حلوان، وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية، والإدارات المعنية بالحى والمنطقة الجنوبية وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أنه لا تهاون مع اى تقصير وخاصة الذى ينعكس بضرر على مصالح المواطن وراحته، حيث وجهت على الفور بتنفيذ حملة مكبرة بحى حلوان شملت عدة مناطق خاصة في الاماكن ذات الاهمية الحيوية والتي تتكرر منها الشكاوى و يتم رصد بها المشكلات بصورة مستمرة لايجاد حل جذري لها.

وشملت جولة نائب محافظ القاهرة، المرور على مجمع مدارس المحجوب بكورنيش النيل ومجمع مدارس كفر العلو وشارع الجنين، موجهة بضرورة تكثيف الحملات لرفع كافة المخلفات والقمامة وتجريد الاتربة الى جانب رفع الاشغالات وخاصة اشغالات الباعة الجائلين أمام المدارس حفاظا على صحة وسلامة ابنائنا الطلبة من المنتجات والاطعمة والمشروبات مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم ايقاف أعمال بناء مخالف بشارع الجنين بجوار مدرسة فؤاد عزيز بمنطقة كفر العلو بحلوان وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتم مصادرة مواد البناء وايداعها بمخزن الحي و التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والازالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي نفس السياق تابعت ايقاف أعمال وازالة بناء مخالف في المهد بشارع الحرير أمام الشركة القومية للأسمنت بحلوان على مساحة 10 الاف متر مربع وازالة اسوار من الطوب الابيض باستخدام معدات الحي حتى مستوى سطح الارض الى جانب ايقاف اعمال بناء مخالف بشارع الدير الشرقي و منطقه الياسمين بشارع عمر بن عبد العزيز وشارع منصور وميدان المحطه .

كما تفقدت محيط مجرى السيل بحلوان للتأكد من درجة الاستعدادات الشاملة لاستقبال موسم الامطار والسيول المحتملة ورفع درجة الاستعداد للقصوى للتأكد من تطهير المخرات للسيول ووجهت بإزالة كافة المعوقات بمخرات السيول وتنظيف الترع والمصارف من الحشائش وكذلك متابعة يومية لمدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول بالتنسيق مع الاجهزة المعنية.

وبمشاركة القوات الشرطية والمتابعة الميدانية والادارات المعنية بالحى والمنطقة الجنوبية تم عمل حملة مكبرة استهدفت المرور على ميدان محطة مترو حلوان والشوارع المحيطة له شملت اعمال تطهير كاملة للاشغالات وتضمنت رفع اشغالات المحلات والباعة الجائلين ومصادرة عدد من التكاتك المخالفة منعا لتعطيل المارة وتحقيق السيولة المرورية وعدم التعدى على حرم الطريق العام واتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المخالفين مع رصد عدد من المواقف العشوائية والازدحام المروري مع العمل على تقديم الحلول العملية بالتنسيق مع شرطة المرور .

واعقب الجولة لقاء موسع تم عقده بمقر حى حلوان برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وبحضور عدد من اعضاء مجلس النواب عن دائرة حلوان و مديري وممثلي الادارات المعنيه بالمنطقة الجنوبية و الحي لبحث عدة ملفات بهدف انجازها و تحديد جداول زمنية لانجاز كافة الاعمال مع تحديد فرق العمل المكلفة بها .

حيث تم تقديم عرض تقديمى يوضح ما تم رصده بشوارع حلوان من خلال المتابعة الدورية والجولات الميدانية لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والعمل على بذل الجهود للارتقاء بها و الوصول لافضل النتائج لما فيه الصالح العام ومنها اعادة الانضباط لشارع محطة مترو حلوان والشوارع المحيطة بها .

ومن خلال تكاتف الايدى والتعاون والتنسيق المستمر مع السادة النواب من الجميع لتحقيق افضل مستوى يليق بالمواطن أكدت سيادتها على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية للمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم لخدمة المواطن وتحسين سبل الحياة لهم والارتقاء بالمناطق التابعة لدوائرهم وذلك خلال لقاءها بالنائب عبد النعيم حامد و النائب عرفة صالح اعضاء مجلس النواب عن دائرة حلوان

.

واوضحت انه تم مناقشة العديد من المقترحات للبدء في اعمال التنفيذ على ارض الواقع حول مشروعات رصف الشوارع و استكمال مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي والانارة وزيادة المساحات المزروعة و اضافة اللمسات الجمالية الى جانب دراسة توفير اسواق للباعة من خلال حصر الاراضي الفضاء وعدد الباعة لتوفير اماكن بديلة للباعة بمناطق حيوية واشارت إلى ان التعامل من خلال مخطط زمنى لتحقيق هدف الارتقاء سوف يؤدى إلى النتيجة المرجوة .

وفي سياق اخر ناقشت حالات التعديات والمخالفات التي تم رصدها وفقا لمنظومة المتغيرات المكانية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيالها مع المتابعة المستمرة لعدم عودتها مرة اخرى. حيث اكدت سيادتها على بذل الجهود بدءا من اعمال رصد المخالفة وتوثيقها واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها للاستفادة القصوى من منظومة المتغيرات المكانية والتي تعتمد في عملها على التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية وما يصاحبها من احداثيات لكافة المتغيرات التي تحدث على ارض الواقع بما يحفظ حق الدولة في اراضيها والتصدي لكافة اشكال التعديات مع وضع خطة زمنية للانتهاء منها والمعوقات التي تواجه فرق العمل لتذليلها في ضوء تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة وتوفير الامكانيات اللازمة من معدات وفرق عمل وتنسيق مع جهات الولاية لهذا الملف الهام .

ولتحقيق طفرة ملموسة وسرعة انجاز ملفات التصالح والبت فيها لتقنين المخالفات تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ما توصلت اليه اللجان بحي حلوان بشأن ملفات التصالح المقدمة بنطاق الحي حيث اطلعت على الموقف التنفيذي للملفات و اجمالي عدد ملفات التصالح الواردة للحي والملفات التي تم الانتهاء منها و اجمالي ملفات الكم التراكمي التي تم تسجيلها على منظومة الربط الالكتروني التابعة لوزارة التخطيط مع عرض الجدول الزمني للانتهاء من ادخال باقي الملفات .