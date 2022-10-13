مياه الأقصر تستعد لفصل الشتاء بمتابعة مآخذ محطة المياه وتأمينها لمنع التسريب

الأقصر – أحمد مرعى

تجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، استعدادات مكثفة قبل قدوم فصل الشتاء، حيث يتابع اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، تجهيز مآخذ محطات مياه الشرب بالأقصر للتأكد من سلامة مسار دخول مياه الشرب للمحطة، وبرفقته العقيد أحمد الشنهورى مدير إدارة الصيانة الميكانيكية، بهدف الوقوف على استعدادات الشركة قبل بدء الموسم السياحى لاحتفالات رأس السنة واستقبال العام الجديد.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه يجرى متابعة عناصر حماية المآخذ من الملوثات وتأمينه بحواجز مانعة لتسرب أى ملوثات بترولية، وذلك لضمان سلامة مسار دخول المياه لمحطات مياه الشرب، ونظرًا لتزايد حركة المراكب السياحية والتى تترك خلفها ملوثات بترولية فى مياه النيل خلال تلك الفترة، كما وجه رئيس الشركة قطاعى المعامل والصيانة والتشغيل بالمتابعة المستمرة كل ساعتين على مدار اليوم بهدف سرعة التعامل فى حال ظهور ملوثات بترولية فى نطاق حرم مآخذ محطات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة.

وفى نفس السياق تشهد محافظة الأقصر، استعدادات على قدم وساق بالمدن والقرى قبل دخول فصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول المحتملة، وكلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء عبر تجهيز كافة مخرات السيول بمختلف المدن والقرى.

وقال محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، إن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قرر تشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول فى جميع المراكز والمدن، والتى تضم أعضاء من مديريات الرى والتضامن الاجتماعى والزراعة والطب البيطرى، حيث أن اللجنة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية منها: "المرور مخرات السيول - التأكد من تطهير المخرات للسيول - إزالة كافة المعوقات بمخرات السيول - تنظيف الترع والمصارف من الحشائش"، وكذلك متابعة يومية لمدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من المرور على جميع مخرات السيول بجميع المراكز والمدن فى المحافظة.



رئيس شركة مياه الأقصر يتابع الإستعداد لفصل الشتاء



شركة مياه الأقصر تستعد لفصل الشتاء بمتابعة مآخذ محطة المياه