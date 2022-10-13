مطالبة بتحويل توصيات "الإدارة الذكية للمخلفات ووقف إهدار الطعام" لمبادرات

كتبت: منال العيسوى

أعلن المؤتمر الدولى للادارة الذكية للمخلفات تحت" شعار الإسراع لوقف هدر وفقد الطعام من أجل مستقبل صفر انبعاثات كربونية "، برئاسة الدكتورة منى فؤاد، وتحت رعاية وزارات البيئة، والزراعة والتموين وشيخ الأزهر، ختام فاعلياته وتوصياته بإطلاق ٤ مبادرات عالمية مرتبطة بهدر الطعام ودور المرأة فى الحد منها ، بالتعاون مع منظمات ، إضافة إلى السعى لنقل وتوطين التكنولوجيا العالمية في الإدارة المبتكرة للفقد والمهدر الغذائي، من أجل دعم التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية كأحد أهداف استراتيجية المناخ 2050 ورؤية مصر2030، لتسريع الانتقال إلى اقتصاد مستدام وفعال فى استخدام الموارد.

وتشمل هذه المبادرات، مبادرة "المرأة والبيوجاز"بالتعاون مع كليه الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس، مبادرة" لا تسرفوا" مع مجمع البحوث الاسلامية و مبادرة "المرأة الخضراء" لوقف هدر الطعام بالتعاون مع المؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة والتنمية المستدامة كشريك مجتمعى وكذلك مبادرة "أطلس هدر الطعام" بالتعاون مع منصة فود توداى كشريك مجتمعى.

وقالت نهى سمير دنيا، عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس إن مصر تسعى دائما لنشر محور الاستدامة والبيئة داخل المجتمع، وأن مصر من أكثر الدول المتأثرة بظاهرة التغير المناخي، ويجب علينا تعديل سلوكيات المواطنين تجاه البيئة..مشيرة الى أنه تم تأهيل أكثر من 3000 شاب ليصبح سفير للمناخ، و300 طفل سفير مناخ في المدارس، وأنشأت الكلية وحدة التحول الاخضر فى جامعة عين شمس لإعادة تدوير الورق والبلاستيكات والمعادن، وزراعة وتشجير الجامعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق طه رجب، دكتور قسم العلوم التربوية الإعلام البيئي، وسفير المناخ أن العالم بأكمله بدأ يتجه إلى الحفاظ على بيئته، ويسعى مؤتمر المناخ "cop 27" الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم إلى تخفيف درجة الحرارة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والتكيف مع أحداث الطقس، والبحث عن التمويل باستلام مبلغ 100 مليار دولار أمريكي لبناء مزيد من الثقة من جميع البلدان والدول.

وحول إدارة المخلفات و استدامة الموارد وعلاقتها بالتغير المناخى، قال طارق طه إن مواجهة التغيرات المناخية والوصول الى صافى صفر انبعاثات الكربون والاتجاه إلى التشجير، وترشيد استهلاك الموارد وعدم الإسراف فيها هو اتجاه عالمى ، و أن هناك ٢٥ طن أرز مهدر يوميًا من البيوت المصرية.