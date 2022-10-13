اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 01:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله فى الغربية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:12 م
مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله فى الغربية مصرع طفل ـ أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء قيامه باللعب أمام منزله بقرية أبشواي الملق بالغربية، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول طفل للمستشفي جثة هامدة.

 

وتبين من فحص الواقعة، أن الطفل يبلغ من العمر 4 سنوات واثناء اللعب أمام منزله صدمته سيارة فأصيب بنزيف داخلي وتوفي في الحال، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 

 


مدير امن الغربية

قطور

اخبار الحوادث

قرية ابشواي الملق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة