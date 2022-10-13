مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله فى الغربية

الغربية - مصطفى عادل

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء قيامه باللعب أمام منزله بقرية أبشواي الملق بالغربية، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول طفل للمستشفي جثة هامدة.

وتبين من فحص الواقعة، أن الطفل يبلغ من العمر 4 سنوات واثناء اللعب أمام منزله صدمته سيارة فأصيب بنزيف داخلي وتوفي في الحال، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.