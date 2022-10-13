اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بالفيوم

الخميس، 13 أكتوبر 2022 10:47 ص
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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لقي مواطن مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة بخارية بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بطريق العجميين أبشواي عند قرية النصارية، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلي مستشفى أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.




 


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