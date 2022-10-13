مسئول سعودى: جائزة الملك عبد الله وسيلة لدعم انتقال المعلومات بمختلف المجالات

كتب محمد صبحى

قال فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، المشرف العام على مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز، نتشرف اليوم بتواجدنا فى مصر العزيزة وفى رحاب جامعة القاهرة العريقة فى هذه القاعة التاريخية والتى سبقت واستقبلت الملك بن عبد العزيز أثناء زيارته التاريخية ولهذه الجامعة مكانة خاصة فى قلوبنا كسعوديين، لتوزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز فى دورتها العاشرة.

وأضاف فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، كلمة عن جهود مكتبة الملك عبد العزيز العامة مستعرضًا أهداف جائزة الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمية للترجمة والتي تتمثل في كونها وسيلة لدعم انتقال المعلومات في مختلف المجالات، وجسرا للتواصل الثقافي بين الأمم، ووسيلة لتحقيق التواصل بين الشعوب من خلال رؤية حضارة شاملة تؤكد الارتباط بالأصل والتواصل مع العصر، كما استعرض دور المترجمين العرب في تشكيل حركة تنموية فى الفنون والآداب.

ورحب المشرف العام بالمكتبة ، بالدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الذى ساهم معنا فى لقاءات عالمية فى حوار الأديان والثقافات ومكافحته للتطرف وخطابات الكراهية ، كما رحب بالدكتور محمد بن أحمد السديري تايب وزير التعليم فى السعودية والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والسفير السعودى فى القاهرة.

وتابع أن جائزة الدورة العاشرة من الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة التى تقام هذا العام بهذا الحضور المتميز من البعثات الدولية والمؤسسات تعد وسيلة لانتقال المعلومات من مكان لآخر وتشكل جر من جسور التلاقى الحضارى والتواصل الثقافى وحركة معرفية ولذلك ترتبط الترجمة ارتباط مباشر بتقدم حضاراتها، ويجب استثمار هذه الثروة الهائلة الممتدة عبر الشبكة لبناء الجسور المعرفية المتنوعة وتسعى لتقريب التوجهات بين الأمم والشعوب.

وأكد فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، أن عقد توزيع جوائز الدورة العاشرة من مصر لانطلاق حركة الترجمة الحديثة فى مصر بتنوع أساليبها الفنية التى تطورت بشكل كبير وإثراء اللغة العربية مما دفع الحوار الفكرى للإمام.