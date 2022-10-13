محافظ الدقهلية: إزالة 19 حالة تعدى بالمراكز والمدن منذ بدء المرحلة الثالثة

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال حملات الموجة 20 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة، بنطاق محافظة الدقهلية، في مرحلتها الثالثة والتي بدأت في 8 اكتوبر الجاري وتمتد حتي 27 من ذات الشهر.

وقال "مختار" إنه تم حتي الآن إزالة 19 حالة تعدي بمساحة 1384 متر مربع بالمراكز والمدن والقري منذ بدء أعمال المرحلة الثالثة في إطار الموجة 20 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة، وأشار إلي أن هناك جهود مكثفة ومتابعة مستمرة لأعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة، والذي أوضح خلاله أنه تم إزالة عدد 3 حالات تعدي تابعة لولاية الهيئة العامة للطرق بنطاق مركز ومدينة منية النصر، وذلك بمساحة 610 متر مربع وأضاف أنه تم التنسيق مع المحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة منية النصر، لتنفيذ الإزالات للتعديات المشار إليها خلال يوم واحد فقط.

وفي هذا الصدد كان "مختار" سبق وأن كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات علي أراضي الدولة وأهمية الحفاظ على حق الدولة واسترداد اراضي الدولة وإزالة التعديات عليها وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.