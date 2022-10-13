محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع "ممشى أهل مصر" بطول 13 كم.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع " ممشى أهل مصر " والذى يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقى الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم.

وأكد اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، أن هذا المشروع يعتبر نقلة حضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بمدينة أسوان الجديدة حيث تم تكليف الشركة المنفذة بالإسراع بمعدلات التنفيذ ، وخاصة فى ظل بدء الموسم السياحى الجديد.

وأشار، إلى أن مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 4 كم ، والجارى العمل فيه سيكون على ثلاث مستويات بدءاً من حديقة فريال وحتى نادى كيما طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية ، بجانب إنشاء ممشى علوى وأخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة ، بالإضافة إلى ممشى زجاجى ، فضلاً عن مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين والأفواج السياحية للإستمتاع بهذه البانوراما الجمالية والإبداعية المتكاملة.

وأوضح أشرف عطية بأنه بالنسبة لتطوير الكورنيش الجديد والذى يصل طوله إلى 9 كم بدءاً من موقف الأقاليم حتى كوبرى أسوان الملجم حيث جارى تنفيذ أعمال التوسعة للطريق بنسبة 25 % ، وعمل حوائط سانده بطول 4 كم ، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وومشى بطول الكورنيش الجديد .







الممشى (1)



الممشى (2)



ممشى أهل مصر







