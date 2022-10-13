متى تحتاج الالتواءات فى المفاصل إلى دعامات؟

كتب – حسام الشقويرى

الالتواءات الشائعة فى المفصل والرقبة والكاحل، تحتاج إلى دعامات مخصصة لدعم رقبتك وظهرك وكاحلك ومعصمك ومفاصل أخرى. هل يجب أن تجربهم؟ هذا يعتمد. في معظم الحالات ، على استشارة طبيبك أولاً، وإذا كنت تستخدمها بشكل خاطئ، أو أنها لا تتناسب مع الطريقة التى يجب أن تستخدمها، فقد تضر أكثر من نفعها، وفقا لما نشره شبكة تايمز أوف إينديا. ومن أهم الآلام التى تحتاج إلى دعامات مايلي:

الالتواء في الكاحل

يمكنك استخدام المشابك كجزء من العلاج المنزلي القياسي للالتواءات الشائعة - الراحة والثلج والضغط والرفع (رايس)، وإذا كنت ترتدي دعامة ضغط أو دعامة رغوية مبطنة أثناء الراحة ورفع كاحلك، فقد يساعد ذلك فى حماية المفصل وتخفيف الألم والتورم والكدمات.

آلام القدم

التهاب اللفافة حالة شائعة تؤذى نعل القدم وغالبًا ما تصيب العدائين والأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت على أقدامهم (الممرضات وعمال البناء والمعلمين) وأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ويمكن أن توفر لك الجبيرة الليلية أو الدعامة الراحة.

متلازمة النفق الرسغى

هل تشعر بألم أو ضعف أو تنميل في أصابعك أو راحة يدك أو ساعدك؟ هل تشعر بالحاجة إلى "هز" يديك ومعصميك بعد نوبات طويلة من الكتابة؟ هذه هي أعراض متلازمة النفق الرسغي ويحدث ذلك عندما يتم ضغط العصب الذي يمتد من ساعدك إلى يدك. إذا كان لديك فقد يقترح عليك طبيبك إراحة اليد أو الرسغ وقد يوصى بارتداء دعامة أو جبيرة في الليل لإبقاء معصمك في الموضع الصحيح.

دعامة ظهر

أفضل طريقة لتجنب إصابة ظهرك أثناء حمل شيء ثقيل هي استخدام الوضع المناسب وتقنية الرفع. اجلس دائمًا للأسفل لالتقاط شىء ما، وثني الركبتين. افرد ساقيك للرفع بدلاً من الانحناء من الخصر. قد يساعدك استخدام دعامة الظهر في تذكيرك بالرفع بالطريقة الصحيحة.

إصابات الركبة

أصبحت دعامات الركبة شائعة بين بعض الرياضيين الذين يعتمدون عليها للمساعدة في حماية مفاصلهم وتقليل فرص إصابة الأربطة التي تربط العظام.