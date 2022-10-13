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للأئمة والطلاب.. شروط مسابقة معانى القرآن الكريم بالأوقاف

الخميس، 13 أكتوبر 2022 08:00 ص
للأئمة والطلاب.. شروط مسابقة معانى القرآن الكريم بالأوقاف وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أطلقت وزارة الأوقاف، قبل أيام مسابقة جديدة، تحت عنوان "معانى القرآن الكريم جزء عم"، مؤكدة أن المسابقة تأتى فى إطار حرص الوزارة على فهم معانى القرآن الكريم ومعرفة تفسيره.
 
"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية شروط وقواعد الاشتراك فى مسابقة معانى القرآن الكريم:
وزارة الأوقاف أطلقت السبت الماضى المرحلة الأولى من مسابقة "معانى القرآن الكريم" جزء "عم يتساءلون" الجزء الثلاثين من القرآن الكريم.
 
1. المسابقة تكون حفظًا وفهمًا وتفسيرًا على ثلاثة مستويات . 
 
2. المستوى الأول للمسابقة يشمل طلاب التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى غير الأزهرى.
 
3. المستوى الثانى تكون للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين وطلاب جامعة الأزهر .
 
4. المستوى الثالث مفتوح للجميع (المؤهلات المتوسطة والجامعية غير الأزهرية) . 
 
5. يتم صرف جوائز مالية قيّمة لأفضل 100 مشارك.
 
6. يتم ترشيح أفضل الفائزين أو الفائزات للتكريم فى ليلة القدر بشرط الحصول على 80 % فأكثر فى التصفيات النهائية .
 
7. تعلن الوزارة فى وقت لاحق مواعيد الاختبار لكل مستوى.

مسابقة معانى القرآن الكريم

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