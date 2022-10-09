اليوم السابع
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الأوقاف تطلق مسابقة "معاني القرآن الكريم" جزء "عم يتساءلون" حفظا وفهما وتفسيرا

الأحد، 09 أكتوبر 2022 11:22 م
الأوقاف تطلق مسابقة "معاني القرآن الكريم" جزء "عم يتساءلون" حفظا وفهما وتفسيرا وزارة الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق المرحلة الأولى من مسابقة "معاني القرآن الكريم" جزء "عم يتساءلون" الجزء الثلاثين من القرآن الكريم حفظًا وفهمًا وتفسيرًا على ثلاثة مستويات، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على فهم معاني القرآن الكريم ومعرفة تفسيره.
 
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم ، أن المستوى الأول: طلاب التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي غير الأزهري، والمستوى الثاني : للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين وطلاب جامعة الأزهر، والمستوى الثالث : مفتوح للجميع (المؤهلات المتوسطة والجامعية غير الأزهرية) . 
 
ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم صرف جوائز مالية قيّمة لأفضل مائة مشارك، مع ترشيح أفضل الفائزين أو الفائزات للتكريم في ليلة القدر ، بشرط الحصول على 80 % فأكثر في التصفيات النهائية . 
 
وأكدت وزارة الأوقاف أنه الراغبين في المشاركة تسجيل بياناتهم على الرابط المرفق في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه ، وسنعلن لاحقًا عن مواعيد الاختبار لكل مستوى .

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