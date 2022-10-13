الصحة: إدراج الأطفال الأجانب بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة

وأوضحت وزارة الصحة أن التطعيم من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين، وأن التطعيم يتم من خلال الفرق الطبية الثابتة (فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية والميادين الكبرى وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق)، وكذلك الفرق المتحركة (من منزل لمنزل ومن شقة لشقة بواسطة فرق مدربة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان).

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تأتى فى إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض، مؤكّدًا أن الفرق الطبية المشاركة فى الحملة مدربة على أعلى مستوى.

وأكدت أن الحملة ستجوب الميادين والشوارع بالمحافظات وأماكن التجمعات والأسواق، وذلك من خلال الفرق الطبية المتحركة وهناك فرق طبية ثابتة داخل الوحدات الصحية ودعت الأسر المصرية بضرورة المشاركة فى الحملة، أو التوجه بالأطفال إلى الوحدات والمراكز الصحية، مؤكدة أن الحملة مجانية وتابعت أن جميع التطعيمات آمنه 100% وحصلت على موافقة منظمة الصحة العالمية.