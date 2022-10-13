كلية الطب البيطرى جامعة سوهاج تحتفل باستقبال 537 طالبا وطالبة.. صور

سوهاج - محمود مقبول

نظمت إدارة رعاية الشباب بكلية الطب البيطرى بجامعة سوهاج، حفلاً للطلاب الجدد والقدامى، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور محمد الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسين عزت مدير رعاية الشباب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أن كلية الطب البيطري تتميز بتنوع مجالات العمل بها، فكل تخصص يتيح الفرصة للتوغل بسوق العمل، كما أن لها دور محورى فى إثراء محافظات الصعيد بالعلوم الطبية البيطرية، مضيفاً ان لها دوراً إيجابياً في مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ عدد من القوافل البيطرية المجانية للفحص والعلاج، وذلك للقري الأكثر احتياجاً بالمحافظة.

وفي كلمته أعرب الدكتور بهاء الدين على القائم بعمل عميد الكلية عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد، متمنياً لهم التوفيق خلال العام الدراسي الجديد، داعياً الطلاب إلى ضرورة العمل الجاد للوصول بمقاييس الجودة فى الأداء على كافة الأصعدة.

وأوضح الدكتور محمد الرشيدي أن الكلية استقبلت هذا العام 537 طالب وطالبة، مؤكداً أن الكلية تقدم كافة الوسائل المطلوبة للدراسة من قاعات ومعامل مجهزة لتلقي العملية التعليمية علي مستوي عالي من الكفاءة، داعياً الطلاب إلى ضرورة المشاركة بجميع الفعاليات والأنشطة الطلابية المتنوعة التي تنفذها الجامعة لبناء شخصيات قيادية مميزة قادرة على التقدم والتطور والنجاح، إلى جانب المشاركة بالقوافل البيطرية التي تنفذها الكلية بصفة مستمرة للتدريب العملي للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل البيطرى.



جانب من احتفال بيطرى سوهاج



جانب من احتفال بيطرى سوهاج



جانب من احتفال بيطرى سوهاج



حفل استقبال طلاب بيطرى سوهاج



معرض استقبال بيطرى سوهاج