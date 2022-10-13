كشف غموض مقتل شاب بطلق نارى بجوار مقابر قرية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية من ضبط 5 أشخاص، بينهم ربة منزل، لاتهامهم في واقعة مقتل شاب بجوار مقابر قرية شبرا العنب بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة المدعو أ م ع ت، 43 سنة، مقيم في قرية تابعة لمركز منيا القمح، بجوار مقابر قرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح، وذلك إثر إصابته بطلق ناري.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل و4 عاطلين، اثنين منهم لهما معلومات جنائية، وأن المتهمين الخمسة بينهم اثنين مقيمين في نطاق مركز منيا القمح وباقي المتهمين من محافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين المجني عليه، وأنه قام بتهديدها، فما كان منها إلا أن اتفقت مع باقي المتهمين على التخلص منه مقابل مبلغ من المال، إذ ترصدوا تحركات المجني عليه وعقب وصوله إلى محل الواقعة مُستقلًا دراجة نارية أطلق أحدهم عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته تجاهه فأودى بحياته، وأن المتهمين قد تمكنوا من الاستيلاء على دراجته النارية وهاتفه المحمول.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وسرقة المجني عليه.