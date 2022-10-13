فيلم تسجيلى عن جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال حفل توزيع جوائز الدورة الـ10

كتب محمد صبحى

عرض منظمى حفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز فيلم عن الجائزة منذ تأسيسها فى عام 2006 ودورها في تشجيع المبدعين في ميادين المعرفة والفنون والثقافة والآداب العربية والإنسانية، وتقديم التقدير والدعم لجهود المترجمين وكبريات المؤسسات العلمية والأكاديمية المعنية بالترجمة في العالم لتقديم أفضل الأعمال المترجمة في مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية من وإلى اللغة العربية.

واستعرض الفيلم الدورات التسع السابقة للجائزة في عدد من عواصم العالم، وهي: الرياض؛ وبكين، وطليطلة، وساو باولو، وجنيف، وباريس، والدار البيضاء، وبرلين، حيث شاركت في مختلف دورات الجائزة 60 دولة عربية وأجنبية، ووصل عدد الأعمال المرشحة فيها حتى دورتها العاشرة أكثر من 1500 عمل مترجم إلى 41 لغة وفاز بها 123 فائزًا من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال كلمه له بحفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة والذى يقام فى قاعات الاحتفالات الكبرى بقبة جامعة القاهرة بمشاركة وفود سعودية ومصرية.