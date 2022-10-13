فى احتفال القوات الجوية بعيدها السنوى.. قائد القوات يوجه رسالة لنسور الجو (فيديو)

كتب زكى القاضى

وجه الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية الشكر لرجاله وأبنائه من أبطال القوات الجوية من ضباط وصف وجنود، بمختلف تخصصاتهم على جهدهم وإخلاصهم فى تنفيذ المهام المكلفين بها، متمنيا لهم دوام التوفيق والاستمرار فى بذل الجهد والعطاء استكمالا لمسيرة رجال القوات الجوية السابقين الذين ضحوا من أجل الوطن بكل غال ونفيس وسطروا فى التاريخ بطولات لا تنسى، جاء ذلك خلال احتفال القوات الجوية بعيدها السنوي.

وطالب قائد القوات الجوية، أبناءه من أبطال السلاح، بالاستمرار فى المحافظة على الكفاءة القتالية العالية للطائرات والمعدات واليقظة التامة والإدراك العالى لمستجدات المرحلة التى تمر بها بلدنا الحبيبة مصر، ليكونوا جاهزين على مدار الساعة، لتنفيذ المهام الموكلة إليهم من القيادة العامة للقوات المسلحة بكفاءة واحترافية وإصرار عال.

وجدد الفريق محمود فؤاد عبدالجواد، العهد لشعب مصر الأبى، مرسلا إلى كل جموع الشعب المصرى رسالة طمأنينة بأن القوات الجوية ضباط وضباط صف وجنود مستعدين لبذل الغالى والنفيس وعلى أهبة الاستعداد للزود عن مقدرات مصرنا الحبيبة الغالية، والحفاظ على مكتسباته، لأبعد مدى.