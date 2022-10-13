غرفة تجارة الأردن: مصر حققت تطورا ضخما فى ملف الاستثمار بسبب الإصلاح الاقتصادى

كتب إسلام سعيد

أكد نائل الكبريتي رئيس غرفة تجارة الأردن أن هناك انجازات اقتصادية مميزة في مصر مع رؤية ثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتدشين مشروعات عملاقة جعلت مصر نقطة ارتكاز فى المنطقة العربية.

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 في حضور وفد من المستثمرين الأجانب باحتفالية غرفة الإسكندرية التجارية بمناسبة مرور 100 عام على تدشين الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية.

وأضاف أن مجتمع الأعمال العربي يؤمن بالمستقبل الاقتصادي لمصر، ويشهد الوضع بالتطور الكبير للاقتصاد المصرى بعد تنفيذ إصلاحات واسعة وشاملة في القوانين والتشريعات الاقتصادية التى حققت تطور كبير فى ملف الاستثمار وكذلك توسيع الانفاق على ملف التعليم لتدشين اقتصاد قائم على العلم والابتكار.

وأوضح أن مصر مصدر قوة للعالم العربى، حيث تمثل ثالث أكبر ناتج إجمالى عربي، وإن اقتصاد مصر كبير ويشهد تنوعا بين السياحة والصناعة والاستثمار، كما تمتلك المحروسة سوق حر يتميز بموقع استراتيجي مميز ولها انفتاح على أسواق استهلاكية ضخمة عبر اتفاقيات تجارية تمكنها من النفاذ لملايين المستهلكين في كافة دول العالم.