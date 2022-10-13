غرامة تصل لـ10 آلاف جنيه.. عقوبة المتهم بتداول فيديو مضايقة سائح بالهرم

كتب أحمد إسماعيل

عقب ضبط المتهم في واقعة تداول فيديو لشخص يضايق سائح بمنطقة الهرم، يستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية العقوبة المقررة للبائع المتهم وفقا للقانون المصرى.

وضع المٌشرع المصرى، سياجا قانونيا لحماية السائح داخل أراضى جمهورية مصر العربية، من أى مضايقات قد يتعرض لها، وذلك بعقوبات تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ووفقا للمادة 53 من القانون رقم 91 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الأثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنه 1983، فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

من جانبها، قررت النيابة العامة بالجيزة حجز بائع على ذمة تحريات المباحث الجنائية في واقعة مضايقة سائح بمنطقة الاهرامات والحاحه في طلب مبالغ مالية .

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "يوتيوب" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالإلحاح على سائح بالمنطقة الأثرية بالهرم، وتحصله منه على مبلغ مالى، وضبط مرتكب الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى القنوات الشخصية عبر تطبيق "يوتيوب" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالإلحاح على سائح "صاحب القناة المشار إليها" ، حال تواجده بالمنطقة الأثرية بالهرم لتصويره صور تذكارية وإستقلال دابة "جمل" مقابل تحصله على مبلغ مالى نظير ذلك.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة "يحمل تصريح للعمل بالمنطقة الأثرية") ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر أن مقطع الفيديو تم تصويره مُنذ شهرين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإلغاء التصريح الصادر للمذكور.