علماء جامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم للعام الرابع على التوالى

أسوان- صلاح المسن

أكد الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث أنه في أخر اصدار "النسخة الرابعة – أكتوبر 2022" للدراسة التي أطلقتها Elsevier بالتعاون مع جامعة ستانفورد والتي تعد الأضخم من نوعها على الإطلاق لقواعد البيانات التي تضم قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في 22 مجال علمي رئيسي و176 تخصص فرعي،

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث في" تصريحات صحفية" ان القائمة ضمت في تحديثها الأخير (6) من علماء جامعة أسوان ضمن أفضل 2% من العلماء حول العالم في تخصصاتهم العلمية ،الدكتور محمد نجيب راشد كلية العلوم في مجال العلوم البيئية والدكتور أحمد محمد رشاد كلية العلوم في مجال الهندسة الميكانيكية والنقل، والدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي كلية الهندسة في مجال الهندسةالكهربائية والإلكترونية، والدكتور أحمد ثابت محمد محمد كلية هندسة الطاقة في مجال الهندسة الكهربية،والدكتور صلاح محمد كامل كلية الهندسة في مجال الطاقة، والدكتور محمد عبد الناصر محمد محمود كلية الهندسة في مجال الهندسة الكهربية

وتأتي أهمية هذه الدراسة إلى استنادها الى قاعدة بيانات SCOPUS وتحليلها باستخدام خوارزميات وقياسات موحدة وقياسية للوصول الى نتائج دقيقة وموثوقة تشمل الإستشهادات والـ h-index و hm-index وغيرها من المعايير.

وقدم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث التهنئة الي علماء جامعة اسوان متمنين دوام الرقي والتقدم للمنظومة البحثية والعلمية لجامعة أسوان.