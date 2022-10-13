ضبط 1201 حالة إشغال متنوع وغلق 10 منشأت فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء لمواصلة شن الحملات الدورية والمفاجئة والمكبرة لإزالة الإشغالات والتصدى لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، مشددًا على جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى، والمتابعة الدورية لردع المخالفين

وفى هذا الصدد، شن حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول ثلاث حملات لإزالة الإشغالات استهدفت الأولى إزالة الإشغالات والتعديات وفتح الطريق أمام المارة والمركبات بشوارع القاهرة و30 من القاهره وبن سلامة وجلال حماد، وإسكندر إبراهيم، وخالد بن الوليد، وأسفرت عن التحفظ على 160 حالة إشغال متنوع، وغلق 4 منشٱت تجارية لمخالفتهم قرارات الغلق، والثانية استهدفت مناطق شارع 45 قبلى والصاغ عبد السلام، ومحمد نجيب مع جمال عبد الناصر، وشارع على هيبه، والصيرفى، وعبد السلام عارف، وعلى باشا، وشارع خلف المطافئ وأسفرت عن 60 حالة إشغال متنوع، بينما استهدفت الثالثة الشوارع الفرعية استجابة لشكاوى المواطنين، وأسفرت عن ضبط 120 حالة إشغال متنوع، والتحفظ على 2 ونش، وتحرير عدد من المحاضر.

وقام حى وسط برئاسة عزة سعد بشن أربع حملات مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت حملتين منهم شوارع : لؤلؤء الطائى،ابن شجاع، السلطان عبد العزيز، قيصر، عبد الفتاح يحيى، بولاناكى، جمال راشد، عبد المجيد الزيات، عائشه التيمورية، شامبليون، ابن حزم، الميناء الشرقيه، الغرفة التجارية، وأسفرتا عن رفع 60 حالة إشغال متنوع، ورفع 40 حاجز معيق لحركة المرور والمارة، واستهدفت حملتين الشوارع الفرعية استجابة لشكاوى المواطنين، وأسفرتا عن التحفظ على 130 حالة إشغال متنوع، ورفع 80 حاجز، وتحرير عدد من المحاضر للمخالفين.

وترأست المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب حملة لمتابعة وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الرصيف والطريق العام وجابت الحملة شوارع رشيد رضا، وأسفرت عن غلق وتشميع محلين، والتحفظ على 50 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتفتيش على المنشآت التجارية استهدفت شوارع خلف سور المطار، وطريق محور المحمودية والطيار محمود شاكر، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 45 حالة إشغال، وإزالة 20 حاجز للسيارات، ورفع 40 إعلان مخالف، وغلق محل، وتحصيل نحو 9 آلاف جنيه غرامات.

وشن حى منتزه ثان برئاسة هدى أبوكليلة أربع حملات موسعة لرفع التعديات من حرم الطريق العام، وردع تجاوزات المقاهى والمحال المخالفة فى الشوارع الرئيسية، حيث استهدفت الأولى نطاق شوارع أطلس - سيدى كمال - طريق الكورنيش - ملك حفنى بحرى - وشارع مصطفى كامل - وعزبة اسكوت، وأسفرت عن التحفظ على 61 حالة إشغال متنوع، واستهدفت الثانية منطقة العصافرة بحرى، وأسفرت عن تحرير محاضر لعدد 8 منشآت مخالفة، واستهدفت الثالثة خط الطابية رشيد، وتم التحفظ على 300 حالة إشغال متنوع من القهاوى، بينما استهدفت الرابعة شوارع : حورس، تقسيم القاهرة، شارع 20، الملك، وزاخر، وأسفرت عن التحفظ على 60 حالة إشغال متنوع، ورفع الكاوتش والحديد والكتل الخرسانية التى وضعها بعض المواطنين وأصحاب المحال فى الشوارع، وتحرير 10 محاضر للمخالفين.

وشن حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى حملة استهدفت ميدان عرابى والتحرير وتفرعاته وشارع فرنسا، السبع بنات، الجزائر البحرية، زاوية الأعرج، محمود فهمى النقراشى، وتم توسعة الطريق أمام المارة لسيولة الحركة المرورية،. وتم التحفظ على 50 حالة إشغال متنوع، وتحرير محاضر للمخالفين، وإزالة 25 إعلان مخالف.

وفى حى العجمى شن المختصون حملة مكبرة برئاسة السيد موسى رئيس الحى وذلك لمتابعة ضبط الأسواق ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث استهدفت طريق إسكندرية مطروح ومدخل الهانوفيل وسوق الهانوفيل وشارع الحديد والصلب وشارع الروضة الخضراء، واسفرت الحملة عن غلق 5 محلات وتحرير 30 محضرا والتحفظ على 60 حالة إشغال متنوع.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة والصيدليات بمشاركة إدارة التموين، مفتش الأغذية بالإدارة الصحية، مديرية الطب البيطرى، الإدارة الصحية، التفتيش الصيدلى، مكتب العمل، مكتب السلامة والصحة المهنية، شركة مياه الشرب وجميع الإدارات المعنيه بالمركز والتى استهدفت برج العرب القديم وقرية بهيج وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر للمخالفين، وضبط 45 حالة إشغال متنوع،. وتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات.