اليوم السابع
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ضبط موظف بالكهرباء اختلس أموالا من جهة عمله

الخميس، 13 أكتوبر 2022 01:43 م
ضبط موظف بالكهرباء اختلس أموالا من جهة عمله قوة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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كشفت الداخلية  ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (محامى إحدى شركات توزيع الكهرباء – مقيم بالإسكندرية) بقيام ( موظف "بإحدى الإدارات التابعة لذات الشركة " – له معلومات جنائية – مقيم بالإسكندرية) باختلاس مبالغ مالية من عهدته "دون وجه حق" ، مما أضر بأموال الشركة جهة عمله .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها المشكو فى حقه ، حيث قام المذكور باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى فى غضون شهر مايو 2022 وتحصيله مبالغ مالية من المواطنين مقابل الإيصالات المسلمة إليه واختلاسه تلك المبالغ لنفسه وعدم توريدها لخزينة الشركة ، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام بقيمة المبالغ المستولى عليها .
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة علي النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

اختلاس

الداخلية

عقوبة الاختلاس

جرائم الأموال العامة



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