"رياضة القليوبية" تدشن مبادرة "مراكزنا خضراء" بـ 100 مركز شباب بالمحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

دشن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة "مراكزنا خضراء" بمراكز شباب القليوبية، والتي تشرف على تنفيذها إدارة الشباب بالمديرية، خلال الفترة من 15 إلى 27 أكتوبر، تضامنا لاستضافة مصر لقمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ.

تهدف المبادرة الغى زراعة أشجار داخل وخارج مراكز الشباب، وتقليم الأشجار الموجودة وتزينها، وزراعة النباتات الخضراء والشتلات، وعمل مظلة للوقاية من الشمس والأمطار.

تستهدف الشباب والرياضة تنفيذ المبادرة ب100 مركز شباب على مستوى المحافظة، موزعة على الادارات الثمانية، كما تناول الصبروط خلال اجتماعه بمسؤلي الشباب بالمراكز المستهدفة من المبادرة آليات عمل المبادرة والأهداف المرجوة منها بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، وعامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية، كما أوضح أهمية المبادرات الشبابية والمجتمعية لما لها من دور كبير في إبراز تلك القضايا والعمل على خلها بطرق عديدة خارج الصندوق.

جدير بالذكر أن مؤتمر المناخ هو أكبر مؤتمر للتعاون متعدد الأطراف على مستوى العالم وعلى مستوى الأمم المتحدة، والذي يحظى بزخم دولي وسياسي كبير جداً بسبب أهمية القضية والتحدي الذي يشهده العالم كله الآن دون التفرقة بين الدول النامية والدول المتقدمة.

اشار الصبروط، إلى أهمية نشر الوعي لدى النشء والشباب بتلك القضايا السياسية والاجتماعية وضرورة التعريف بأهمية استضافة مصر لمثل هذه الأحداث والفعاليات الهامة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يراهن على قضية الوعي لدى الشباب وهو ما تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تحقيقه وفقا لاستراتيجيها.