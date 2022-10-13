رئيس مصر للطيران: الشركة ظلت صامدة خلال جائحة كورونا بدعم الدولة وجهود أبنائها

كتبت رحاب نبيل

أكد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة واجهت تحديات وفترات عصيبة، شهدت خلالها صناعة النقل الجوي حول العالم، أزمات متلاحقة، هى الأصعب من نوعها على مدار تاريخ هذه الصناعة، كان أبرزها جائحة فيروس كورونا، حيث تكبد القطاع خسائر فادحة.

وأضاف زكريا فى أول رسالة وجهها للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها عقب توليه منصب رئيس الشركة القابضة، بأن هذه التحديات أدت إلى إفلاس العديد من شركات الطيران العالمية، إلا أن الشركة الوطنية لمصر للطيران ظلت صامدة وسط هذه الأزمات بفضل دعم القيادة السياسية، والحكومة المصرية وجهود أبنائها المخلصين.

وأشار إلى أنه لم يتم خلال تلك الأزمات الاستغناء عن أي عامل لديها، وذلك إيمانا بدورهم الحيوي لأنهم من الركائز الأساسية لهذا الكيان العظيم، ومع مرحلة التعافي من تداعيات وتأثير الجائحة، استطاعت مصر للطيران أن تنهض سريعا، وتصنع من الصعب نجاحا، كما أنها إحتفلت هذا العام بمرور 90 عاما على إنشائها، ليظل اسمها محفورا بين أعرق شركات الطيران فى العالم.

وتابع المهندس زكريا، "أعبر عن خالص تقديرى للثقة الغالية التى أولانى بها الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى كرئيس للشركة القابضة لمصر للطيران، ومن هذا الموقع سأكون حريصا كل الحرص على العمل سويا مع جميع العاملين، لنعبر كل التحديات التي تواجه الشركة وصناعة النقل الجوي ككل، وبناء مستقبل طموح للشركة نفخر به جميعا ويظل اسم مصر للطيران محلقا فى سماء العالم".

كما وجه المهندس زكريا الشكر إلى الطيار عمرو أبو العنيين الرئيس السابق للشركة القابضة لمصر للطيران على جهوده التى بذلها لتحديث وتطوير الشركة خلال فترة توليه المنصب.