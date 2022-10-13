خالد الفقى: المؤتمر الاقتصادى حجر الزاوية لفتح مجال الشراكة لتطوير شركات قطاع الأعمال

كتب عبد الحليم سالم

‏كشف المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية ،رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية ، لـ"اليوم السابع" أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء في وقت مناسب جدا ،بهدف دفع الصناعة خلال المرحلة المقبلة ،و فتح المجال للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي والاستفادة مما لديه من التكنولوجيا الحديثة في التصنيع ،سواء فيما يتعلق بتصنيع السيارات الكهربائية ،أو تطوير مصانع المعادن وغيرها من الصناعات الاستراتيجية الهامة التي يذخر بها قطاع الأعمال العام‬.

‏أضاف خالد الفقى، أنه يمكن الاستفادة من خبرات القطاع الخاص ،و الدخول معهم في شراكة بحصص معينة في شركات قطاع الأعمال العام ،وبدلا من تصفية بعض الشركات المتعثرة ماليا و تحتاج إلى خبرات فنية ،يمكن مشاركة القطاع الخاص على حصة منها لتطويرها خلال المرحلة المقبلة ؛لتوطين الصناعات وفقا لتوجيهات الدولة ،بهدف الحد بشكل كبير من فاتورة الاستيراد ؛وبالتالي المساهمة في إصلاح الخلل فى الميزان التجاري ،و توفير العملة الصعبة في ظل الأوضاع العالمية و الأزمات التي يمر بها العالم ،بداية من جائحة كورونا ،امتدادا إلى الحرب الروسية الاوكرانية التي أثرت على العالم كله، وهذا يمكن للمؤتمر الاقتصادى المقبل القيام به.