اليوم السابع
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حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مركز طب أسرة ووحدة إسعاف بقرية بنى عدى

الخميس، 13 أكتوبر 2022 03:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مركز طب أسرة ووحدة إسعاف بقرية بنى عدى أحد مشروعات حياة كريمة ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، إنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء مركز طب الأسرة بقرية بنى عدى (تطوير شامل طبقا لمعايير التأمين الصحي)، وذلك ضمن 24 مشروعًا يجرى تنفيذها فى القطاع وتشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية.

وأضاف على يوسف لـ"اليوم السابع" أنه يجرى العمل فى أعمال إنشاء مجمع بنى عدى الزراعى والذى يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ووحدة ألبان، ويتم تنفيذه تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وحدة إسعاف بنى عدى، والتى تضم 2 سيارة "نموذج كبير"، لدعم الخدمة الصحية فى مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين فى حالات الطوارئ.


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