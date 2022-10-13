حملات نظافه وتمهيد الطرق وزراعة الأشجار بمدن ومراكز كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ،" الحامول، بيلا، مطوبس، الرياض، البرلس، مصيف بلطيم، مسير، حملات نظافه وتمهيد الطرق وزراعة الأشجار، ومتابع مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات تحسين وتغطية مصرف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ.

تابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال مسح وتمهيد ورفع كفاءة الطرق قرى، حتى الرافد الدولى ومازال العمل جارى بجميع التوابع، ومشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات تحسين البيئة أعمال تغطية ترعة أبو صالح، وتطهير موقع العمل ورفع المخلفات والنظافة وصب طبقة خرسانية بقاع الترعة تمهيدا لوضع مواسير خرسانية بقطر ١م ضمن خطة الوحدة المحلية، للحفاظ على البيئة من التلوث وحماية الطرق من الانهيارات مع مراعاة المواصفات الفنية والهندسية لأعمال التغطية.

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال النظافة اليومية وذلك لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين لرفع مستوى كفاءة النظافة العامة بالمدينة ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج، مشددًا بالإشراف والمتابعة المستمرة على أعمال النظافة اليومية والاهتمام بالميادين العامة والطريق العام والطريق الموازى لرافد الطريق الدولى الساحلى ومحيط المدارس وطريق المقابر والكورنيش بالإضافة إلى رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدوارت، ولرفع كفاءة النظافة العامة من خلال رفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسى ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والتواصل مع المواطنين ميدانيًا.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، عددا من الجهود ضمن تقريرها اليومى، والتى تمثلت فى رفع المخلفات والقمامة والأتربة من الشوارع ونقاط التجميع بالمدينة، وتابع أعمال قص النجيلة وتقليم وتهذيب الأشجار داخل المنتزهات والمصالح الحكومية، حيث تم تقليم ورى وغسيل الأشجار بمنتزه أبو غنام والشيخ وعدد من الشوارع، مع تنظيف وكنس ناتج القص والتقليم ورفع كافة المخلفات، من قبل إدارة التنمية بالإشتراك مع قسم النظافة بديوان الوحدة المحلية لمدينة بيلا.

كما تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومى من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين، ونظافة وغسيل ممشى الكورنيش بالمياه وازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات، مؤكدًا استمرار وتكثيف الأعمال ورفع المخلفات أولا بأول.

وتابع جمال يونس، رئيس مجلس مدينة الرياض، مسح وتمهيد طريق المقابر ومن أمام المدرسة الثانوية التجارية والشوارع الرئيسية بالقرية، وتسليك خط خفض المنسوب بقرية الوزاريّة، وتابع أعمال زراعة ورى الأشجار اليوم على الرافد الدولى أمام قرية أبو ريا، ورى الأشجار المنزرعة بقرية أم القرى وذلك بمعدات الوحدة المحلية لقرية الفيروز، وتابع أعمال النظافة ورفع كفاءة الرافد الدولى بإزالة الأتربة والحشائش اليوم بقرية بنطاق قرية الرصيف.

وتفقد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملة الميكانيكية للإطمئنان علىحالة المعدات وسير العمل وحضر خروج السيارات، وتفقد شوارع المدينة ورفع جميع الإشغالات التى تعوق حركة المرور.

وتابع على إبراهيم سلامة، رئيس مدينة مسير، أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة المتولد اليومى من القمامة ورفع التراكمات والمخلفات ومسح الطرق لرفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة.



رفع القمامة



رفع المخلفات بمسير



زراعة الاشجار بالرياض



زراعة الاشجار برافد الطريق



زراعة الاشجار



تفقد رئيس مدينة مطوبس الشوارع



رفع الاتربة بمصيف



تهميد الطرق



تغطية ترعة ابو صالح بطول ٥٠م ضمن خطة الوحدة بتحسين البيئة