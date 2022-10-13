اليوم السابع
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الخميس، 13 أكتوبر 2022 01:44 م
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حريق يلتهم معرض ملابس جاهزة فى مركز البلينا بسوهاج

الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:24 م
حريق يلتهم معرض ملابس جاهزة فى مركز البلينا بسوهاج الحماية المدنية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بمعرض للملابس الجاهزة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مامور مركز شرطة البلينا يفيد بنشوب حريق بمعرض للملابس الجاهزة بالبلينا .

وبالفحص تبين احتراق جميع الملابس الجاهزة بالمعرض واحتراق شباك بإحد الشقق المجاورة، وتم تبريد الحريق بمعرفة 6 سيارات إطفاء، ولا توجد خسائر فى الأرواح.

وكلفت إدارة البحث الجنائى والأدلة الجنائية بمعرفة أسباب الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6662 إدارى البلينا تمهيدا للعرض على النيابة العامة.


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