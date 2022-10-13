جهاز تنمية المشروعات بدمياط يمول 2398 مشروعًا ويوفر 4500 فرصة عمل

دمياط معتز الشربينى

تمكن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بدمياط، برئاسة حسام شبكة، من تحقيق عدد من الإنجازات على أرض الواقع والتى ساهمت بشكل مباشر فى تطوير عدد من المشروعات ولاسيما مجال صناعة الأثاث، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتى مطلع سبتمبر من العام الجاري.





"اليوم السابع" يستعرض خطة عمل جهاز تنمية المشروعات بدمياط خلال 8 أشهر من العام الجارى على النحو التالي:

مجال المشروعات الصغيرة

تم تنفيذ 333 مشروعا بتمويل 8 ملايين و54 ألف جنيه، وتوفير فرص العمل 132 فرصة.

مجال الإقراض المباشر

تم تنفيذ 33 مشروعا بتمويل 6 ملايين و883 ألف جنيه وتوفير فرص عمل 113 فرصة.

مجال المشروعات المتناهية الصغر

تم تنفيذ 2032 مشروعا بتمويل 50 مليونا و994 ألف جنيه وتوفير فرص عمل 4450 فرصة عمل.

ويبلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تتفيذها 2398 مشروعا بتمويل 65 مليونا و833 ألف جنيه وتوفير فرص عمل 4495 فرصة عمل.

مجال الخدمات التسويق والمعارض والتدريبات

تم الاشتراك فى 2 معرض داخلى بإجمالى 141 عارضا وإقامة 10 ندوات تعريفية بأنشطة الجهاز المتنوعة وتنظيم على 2 دورة تدريبية تحمل عنوان حدد فكرة مشروعك، ابدا مشروعك، طور مشروعك، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية ومنظمة العمل الدولية وبحضور 53 متدربا.